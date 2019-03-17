  • الأحد 17 مارس 2019
  • بتوقيت مصر04:25 م
بحث متقدم
ليفربول

بث مباشر.. ليفربول «صلاح» وفولهام

السيسى

السيسى يطالب اوروبا بنسبة من اختراعات المصريين

دار الإفتاء المصرية

"الإفتاء" توضح حكم إفشاء الأسرار الزوجية

الرئيس السيسي

السيسي للشباب: "للأسف معندناش إمكانيات"

بشار

قرارات مفاجئة لبشار.. تكشفها صحيفة لبنانية

كلوب

كلوب: معاناة صلاح التهديفية «شيء جيد»

مشاري راشد

مشاري راشد لداعية إماراتي: أنت على "شفا هلكة"

بطاقة التموين

وزير التموين يزف بشرى سارة للمواطنين

جامعة أمريكية

بينهم ممثلتان شهيرتان.. فضيحة تهز الولايات المتحدة

إصابة مخرج سينمائى فى حادث مرورى بأكتوبر

إصابة 18 معلمًا في حادث مروري بمطروح

بعد حادث مجزرة المسجدين

الخارجية تواصل الاطمئنان علي الجالية المصرية في نيوزلاندا

الحياة السياسية

الخارجية
الخارجية

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

وزارة الخارجية تحتفل بيوم الدبلوماسية المصرية

#

مصر ترد على انتقادات الخارجية الأمريكية

#

استمرار تسجيل المواطنين الراغبين في الحج مع شركات السياحة

#

المحافظين يدين تدخل الولايات المتحدة في فنزويلا


صرح السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأن وزارة الخارجية تواصل الاطمئنان على أبناء الجالية المصرية عبر السفارة المصرية في نيوزيلندا عقب الحادث الإرهابي الغاشم، الذي وقع ضد مسجدين بمدينة كرايستشيرش النيوزيلندية.
وأضاف مساعد وزير الخارجية أن وفدا برئاسة السفير طارق الوسيمي، سفير مصر في نيوزيلندا، سوف يتوجه إلى مدينة كرايستشيرش للاطمئنان على أبناء الجالية المصرية، ومساعدة المصابين، ومواساة أسر الشهداء في الحادث بالتنسيق مع السلطات المحلية النيوزيلندية، فضلا عن التيقن مما يرد عن بيانات الشهداء والمصابين المصريين في ضوء عدم إعلان الجانب النيوزيلندي قائمة الشهداء والمصابين بصورة رسمية حتى الآن.
هذا، واهابت وزارة الخارجية بأبناء الجالية المصرية في نيوزيلندا بتوخي الحذر في الوقت الحالي في تحركاتهم، وذلك حرصا على سلامتهم وضمان أمنه


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حادث نيوزيلندا.. المقايضة العبثية!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

من يضع السلاح بيد الإرهاب؟

حسام فتحي

الأخضر الإبراهيمي .. سٌمٌ قاتل

د. هشام الحمامي

مجزرة مسجد نيوزيلندا ... الغرب مجرمًا !

د. حسام عقل

فلسفة العلوم والانحياز الأيدلوجي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام فولهام
» «جروس» يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة «حسين داي»
» اليوم.. المنتخب يبدأ الاستعداد لمباراتي النيجر ونيجيريا
» "الإفتاء" توضح حكم إفشاء الأسرار الزوجية
» السيسي للشباب: "للأسف معندناش إمكانيات"
» تعرف على أسعار الذهب
» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا
» شاهد.. ياسمين صبري تؤدي حركة قاتلة في الجيم
» خبير أرصاد: مفاجأة بشأن طقس الـ7 أيام المقبلة
» إغلاق مطار دانيدن في نيوزيلندا بعد الإبلاغ عن عبوة مشبوهة
» وفاة الفنان جلال عيسى عن عمر يناهز 82 عامًا

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • مغرب

    06:09 م

  • فجر

    04:45

  • شروق

    06:08

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
ترفيه الموظفين
إرهابي الدرب الأحمر
تجارة الأرز الصينى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية