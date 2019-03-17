السيسى يطالب اوروبا بنسبة من اختراعات المصريين

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جلسة السيسى

ملتقي الشباب العربي الأفريقي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إنه يجب على الدول الأجنبية إعطاء مصر نسبة شراكة في المنتجات والاختراعات التي يقوم بها عقول مصرية فى الجامعات والمؤسسات الأجنبية العاملة بتلك الدول، مضيفًا: "عاوزين نتكلم معاهم يدونا نسبة من الاختراع ده اللى بيعلمه عقل مصري أو المنتج بتاعه تكلفته تكون محل نظر".

وأوضح السيسي، فى كلمة له بالجلسلة الثانية بملتقي الشباب العربي الأفريقي الأول: "عاوزين الكلام ده يكون لأفريقيا كلها، إحنا عاوزين نسبة مشاركة ويكون الأمر شراكة فقط إحنا هنبعتلكم عقول عاوزين كمان نستفاد منها، إحنا بنعلم برضو إحنا معندناش جامعات لها 800 سنة زيهم بس عندنا ناس ممكن توفر الوقت ده".


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