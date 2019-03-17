» «جروس» يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة «حسين داي»

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، تشكيل فريقه لمواجهة نصر حسين داي الجزائري، المقرر انطلاقها في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب 5 جويلية، ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.
وضم تشكيل الزمالك لمواجهة بطل الجزائر :
في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش
في خط الدفاع : عبد الله جمعه - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حمدي النقاز
في خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - حميد احداد - يوسف اوباما - احمد زيزو
في خط الهجوم : خالد بوطيب
ويتواجد على دكة البدلاء كلا من : عماد السيد - محمود كهربا - محمود عبد العزيز - عمر السعيد - بهاء مجدي - محمد عبد الغني - ابراهيم حسن
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