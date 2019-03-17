اليوم.. المنتخب يبدأ الاستعداد لمباراتي النيجر ونيجيريا

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برج العرب

يبدأ معسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، في مدينة ببرج العرب، استعدادًا لمواجهتي النيجر في تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية والمباراة الودية أمام نيجيريا.

وفور بدء المعسكر، حرص المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب، على إلقاء محاضرة على اللاعبين المتواجدين خاصة ببعض التعليمات والملاحظات حيث تحدث عن أهمية التركيز، مؤكدا أن جميع أفراد الجهاز مستعدون للتعاون التام مع اللاعبين والاستماع إليهم وحل أي مشكلة تعوق تركيزهم، مطالبا ببذل كل الجهد على مدار الأيام العشرة المقبلة.

وينطلق المران الأول للمنتخب اليوم، تحت قيادة أجيري، في تمام الساعة السادسة والنصف بالملعب الفرعى لبرج العرب، بمشاركة 14 لاعبًا هم :أحمد الشناوى وعامر عامر ومحمد أبوجبل ومحمد هانى وعلى جبر وإسلام جابر وعمرو السولية وباهر المحمدي وأحمد أيمن منصور وعمر جابر وصلاح محسن ونبيل عماد «دونجا» وأحمد أبوالفتوح ومصطفى محمد.



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