» البورصة تربح 1.2 مليار جنيه في ختام التعاملات

17 مارس 2019 - 04:25 م

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد، بداية تعاملات الأسبوع، متأثرة باستمرار حالة الترقب بين أوساط المستثمرين للعديد من الأنباء الجوهرية المتعلقة بشركات كبرى وقيادية سواء على صعيد الاستحواذات أو نتائج الأعمال السنوية، ما انعكس على أحجام التداول التي سجلت أدنى مستوياتها منذ مطلع العام.

وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب بلغت 1.2 مليار جنيه، عند الإغلاق ليسجل إلى 832.4 مليار جنيه، بعد تداولات بلغت 484 مليون جنيه.

وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» تعاملات اليوم على مكاسب محدودة بلغت 0.28%، ليبلغ مستوى 15033.48 نقطة، فيما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» تراجعا هامشيا بلغت نسبته 0.04% ليصل إلى 697.67 نقطة، بينما سجل مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ارتفاعا هامشيا بلغت مسبته 0.01% مسجلا 1771.23 نقطة.

وقال وسطاء بالبورصة: إن «التعاملات شهدت عمليات شراء من المستثمرين المصريين والعرب قابلها عمليات بيع من المستثمرين صناديق الاستثمار والمؤسسات الأجنبية».