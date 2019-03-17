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وزير التجارة يتلقي تقريرًا حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية

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وزارة التجارة
وزارة التجارة

عصام الشربيني

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11ألف حملة تفتيشية على المصانع خلال 10 أشهر

تلقى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، تقريرًا حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال شهر فبراير الماضي، وذلك في إطار المتابعة الشهرية لجهود الوزارة للارتقاء بجودة المنتجات المصرية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.
وأكد الكيميائي إبراهيم المناسترلى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية أن إحكام الرقابة على المصانع يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري ومواجهة كافة أساليب الغش وتداول المنتجات الضارة وغير المطابقة للمواصفات، مؤكداً حرص المصلحة على إلزام المصانع بتطبيق المواصفات القياسية المصرية والعالمية.
وقال المانسترلى، إن المصلحة قامت خلال شهر فبراير الماضى بإجراء 1092 حملة تفتيشية على المصانع لمتابعة مدى التزامها بمعايير جودة المنتجات والمراجل والآلات الحرارية، فضلاً عن إجراء 1706 دراسة فنية متخصصة تضمنت 892 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك، و814 دراسة فنية ومتنوعة.
وفي مجال الاعتماد والتراخيص، أوضح المناسترلي، أن المصلحة قامت بترخيص 427 مرجلاً بخاريًا وآلة حرارية، واعتماد 108 مراكز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) وتسجيل عدد 8 مطابع عاملة في مجال مواد التعبئة والتغليف، مشيراً إلى أن المصلحة قامت من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 240 استفساراً و94 شكوى.


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