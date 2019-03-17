الأرصاد: طقس دافئ على معظم الأنحاء غدًا

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خالد الشرقاوي - متابعات

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الاثنين طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على القاهرة والوجه البحرى حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 24

شبين الكوم 13 24

طنطا 13 23

دمنهور 11 22

الإسكندرية 12 21

بلطيم 12 21

مطروح 10 19

السلوم 10 23

سيوة 08 24

بورسعيد 12 20

دمياط 12 21

الزقازيق 12 24

الإسماعيلية 10 25

السويس 11 24

العريش 10 21

رفح 10 20

رأس سدر 13 24

نخل 05 22

نويبع 15 25

طابا 10 23

كاترين 05 19

الطور 14 25

شرم الشيخ 16 25

الغردقة 15 26

مرسى علم 15 25

الفيوم 10 24

بنى سويف 10 24

المنيا 08 25

أسيوط 09 25

سوهاج 10 26

قنا 10 27

الأقصر 12 28

أسوان 13 29

أبوسمبل 13 28

الوادى الجديد 12 28

شلاتين 17 26

أبو رماد 17 25

رأس حدربة 18 24

حلايب 18 25


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