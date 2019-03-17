العالم يحجم عن وصف سفاح نيوزيلندا بـ«الإرهابي المسيحي»

17 مارس 2019 - 04:31 م

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الجميع وفي مقدمتهم الأمم المتحدة يصفون هجوم نيوزيلندا بأنه ضد الإسلام، لكن لا يستطيعون القول إن هذا الشخص "إرهابي مسيحي".

جاء ذلك في كلمة الأحد، أمام تجمع جماهيري مشترك لتحالف الشعب، الذي يضم حزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية، في ولاية إزمير، قبيل الانتخابات المحلية المرتقبة نهاية مارس الحالي.

من ناحية أخرى، انتقد الرئيس أردوغان، البرلمان الأوروبي الذي يهاجم تركيا استنادًا لمزاعم منظمتي "بي كا كا" و"جولن" الإرهابيتين.

وأردف "ثقوا تمامًا أنهم لن يترددوا دقيقة واحدة في تسليم هذا البلد إلى التنظيمات الإرهابية إذا سنحت لهم الفرصة".

وتابع أردوغان، "فليتخذ الاتحاد الأوروبي قرارًا بوقف مفاوضات انضمام تركيا إن كان بوسعه، نحن مستعدون وبالانتظار، لكنهم لا يستطيعون، وقرار البرلمان الأوروبي بهذا الصدد لا نقيم له وزنًا".