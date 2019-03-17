"مجموعة عمال مصر" توقع بروتكول تعاون بمئوية حزب الوفد

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وقعت مجموعة عمال مصر الصناعية لدعم الاستثمار المصري، بروتكول تعاون مع حزب الوفد،  فى ذكرى احتفالات الحزب بمرور 100 عام تأسيسه، وذلك بحضورالكاتب الصحفي عبدالعظيم الباسل رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالفيوم وعضو الهيئة العليا للحزب والاستاذ هشام الدوح رئيس لجنة الوفد بمركز إطسا وأعضاء الحزب و مندوبي ومسئولى الشركات والمؤسسات العمالية.
وصرح محمود حجاج المستشار الاعلامي لمجموعة عمال مصر،  بأن توقيع البرتكول جاء فى اطار التعاون لدعم الشباب  فى كافه المجالات الثقافية والمهنية والمشاركة المجتمعية  ودعم الاستثمار والمستثمرين وفئة العمال والحفاظ على حقوقهم
واكد المستشار هيثم حسين  رئيس المجموعة  امين عام شباب الجمهورية لاتحاد المجالس المحلية والبرلمانية ان مجموعة عمال مصر تأسست فى 2010 لدعم الشباب  وتعاونت المجموعة مع  وزارة  القوى العاملة   والصناعة والاستثمار  وكبرى المؤسسات الصناعية   وغيرها من المؤسسات المهتمة بدعم الاستثمار والشباب وجاء مؤخرا التعاون مع حزب الوفد  اضافة للجميع.

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