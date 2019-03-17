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مقتل 16 جنديًا في هجوم مسلح على قاعدة عسكرية بمالي

عرب وعالم

ارتفاع عدد ضحايا هجوم مالي إلى 77 قتيلا
أرشيفية

خالد الشرقاوي - وكالات

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أعلن الجيش المالي، الأحد، مقتل 16 جنديًا من عناصره، إثر هجوم مسلح على قاعدة عسكرية، وسط البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش، ديران كوني، إنّه حتى الساعة (13: 25 ت.غ) "تم رصد مقتل 16 جنديًا"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل، حسب موقع "يورونيوز" الأوروبي.

فيما أوضح مسئولان محليان للموقع ذاته (لم يتم الكشف عن هويتهما) أن مسلحين "هاجموا خلال ليلة السبت، قاعدة عسكرية في منطقة موبتي؛ ما أدى إلى مقتل 16 جنديا ماليا، وتدمير خمس مركبات".

وتشهد مالي منذ 2012، سلسلة من الهجمات الإرهابية، والنزاعات الانفصالية.

وتعاني البلاد من أزمة سياسية وأمنية، منذ انقلاب عسكري جرى في مارس/ آذار 2012، أعقبه سيطرة مسلحين على مناطق الشمال، ما أدى لتدخل عسكري فرنسي في 2014، بأربعة آلاف جندي.

كما ينتشر بمالي 15 ألف جندي تقريبًا تابعين لقوات بعثة "الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي" (مينوسما)، والتي أنشئت بعد أن استولت الميليشيات المسلحة على شمالي البلاد.


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