«السيسي» يحذر من الدفع بالشباب للقيادة دون هذا الأمر

17 مارس 2019 - 04:38 م

حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي من فكرة الدفع بالشباب إلى القيادة دون إعداد مسبق لهم، حتى لا تنهار فكرة تمكينهم، بجانب المرأة في المناصب العليا بالدولة.

وأضاف «السيسي»، خلال الجلسة الافتتاحية في فعاليات اليوم الثاني لملتقى الشباب العربي الأفريقي المنعقدة تحت عنوان «منتدى شباب العالم.. آفاق جديدة» أن تمكين المرأة يعود في الأساس إلى الإرادة السياسية، التي تتمثل في قناعة الحاكم بالأمر، والمحيطين حوله كذلك: «إذا توفرت الإرادة هتتحول الإرادة لاجراءت تمكن المرأة والشباب».

ورأى «السيسي» أن السبب الذي يحول دون تمكين الشباب والمرأة، يتمثل في جودة التعليم والثقافة: «كل ما التعليم يتقدم هنتجاوز ده»، مشيرًا إلى أن نسبة الشباب في مصر تصل إلى 60%.

في نفس الوقت حذر السيسي من دفع الشباب إلى مجال العمل دون إعدادهم: «لو هما مش مستعدين يبقى خطر إننا ندفعهم.. كده بنحط أسباب مش بتشجع التجربة على الاستمرار»، وهو ما تجاوزه في مصر من خلال البرنامج الرئاسي لتدريبهم على القيادة: «عملنا الأكاديمية لتكون معبر لوصولهم للمناصب العليا في الدولة».