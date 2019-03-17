تعاون مشترك بين وزارتي النقل والاستثمار

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عقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى اجتماعًا بمقر وزارة النقل، لبحث الخطط التمويلية للمشروعات الجاري تنفيذها في كافة قطاعات النقل وخاصة ما يتعلق بمشروعات السكة الحديد وأيضًا المشروعات المقرر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بحضور قيادات الوزارتين.

وأكد الفريق  كامل الوزير، أن هناك تعاونًا كبيرًا بين الوزارتين للتفاوض مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم مشروعات النقل المختلفة، مشيرا إلى أن هناك خطة شاملة لتطوير كافة قطاعات النقل سواء في مشروع تطوير السكة الحديد ومترو الانفاق ومشروعات الطرق والنقل البحرى وغيرها والتي يجري تنفيذها وفقا للمعايير العالمية.

وأشار الفريق كامل الوزير، أن السكك الحديدية مرفق حيوي مهم يخدم ملايين الركاب يوميًا، وأن العمل على تطوير كافة عناصره يجري على على مدار الساعة، لافتًا إلى أن المواطن سيجد حلولاً منتصف 2020 سكة حديد بشكل جديد.

وأوضح وزير النقل ، أنه يجري في الوقت الحالي عقد اجتماعات موسعة مع كافة قطاعات وزارة النقل لمراجعة كافة المشروعات التي يجري تنفيذها وتذليل اي عقبات تحول دون تنفيذ هذه المشروعات وفقا للجدول الزمني الموضوع مسبقا والتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لوضع حلول سريعة لتنفيذ مشروعات النقل.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي حريصة على التنسيق مع وزارة النقل بشكل دائم و تضع أولوية لدعم قطاع النقل خلال التفاوض مع مؤسسات التمويل الدولية، مشيرة إلى أهمية النقل فى جذب الاستثمارات وانشاء المدن الجديدة وزيادة حجم التجارة، موضحة أن محفظة مشروعات قطاع النقل التى وفرت لها الوزارة تمويلات من الشركاء فى التنمية وصلت إلى 4.5 مليار دولار، ومعدل السحب وصل إلى 1.6 مليار دولار، ووصلت حجم المنح المقدمة للنقل إلى 153 مليون دولار.


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