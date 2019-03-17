» حقيقة انقلاب «النني» على المنتخب

17 مارس 2019 - 04:42 م

نفى إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، إثارة محمد محمد النني لاعب وسط آرسنال الإنجليزي، الفوضي في معسكر الفراعنة، بسبب طلبه الحصول على شارة قيادة الفراعنة.

وقال لهيطة في تصريحات إذاعية: "النني من اللاعبين الكبار ولم يقم بطلب الحصول على الشارة، وفي حالة حدوث أمر مماثل كان سيتم إعلانه الجميع".

وأضاف مدير المنتخب، أنه يوجد ترتيب للحصول على شارة قيادة المنتخب ويكون على أساس الأقدمية، مشدددًا على أن الاختيار لن يكون حسب المراكز أو الأندية.

وطالب لهيطة من الجميع دعم المنتخب في الفترة الحالية، مضيفًا أنه يتمنى من الجميع التكاتف وراء المنتخب، وعدم إثارة أمور لا صحة لها.