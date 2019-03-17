هجوم إرهابي جديد على مسجد باستراليا

17 مارس 2019 - 04:56 م

ألقت الشرطة القبض على أسترالي جديد حاول اقتحام مسجد بسيارته وأطلق كلمات مسيئة، وأحدث ضررًا بإحدى بوابات المسجد عندما اقتحمها بسيارته.

ووفق صحيفة The New Zeland Herald النيوزيلندية، فقد توجَّه رجل بسيارته نحو بوابات مسجد في ولاية كوينزلاند الاسترالية، وصاح بكلمات مسيئة إلى المصلين داخل المسجد، من خلال نافذة سيارته.

وأفاد بيان صادر عن شرطة كوينزلاند، أنه قد أُلقِيَ القبض عليه ليلاً، بعد أن تردَّدت مزاعم بأنه توجه بسيارته إلى الطريق الخاص بمسجد «بيت المسرور»، مروراً بشارع نيفيل. توجَّه الرجل بسيارته نحو البوابات الأمامية المغلقة، محدِثاً ضرراً طفيفاً بها، بحسب ما أفاد به موقع News.com.au الأسترالي.

وأضاف البيان: «وردت مزاعم بأن الرجل صاح بكلمات مسيئة، من نافذة سيارته، موجِّهاً إياها إلى الأشخاص بالداخل، قبل أن يعود بسيارته إلى بيته، حيث ألقت الشرطة القبض عليه». وقالت شرطة كوينزلاند في تغريدة نشرتها على موقع تويتر: «ألقت الشرطة، ليلاً، القبض على رجل كان قد توجَّه بسيارته نحو بوابات مسجد في منطقة ستوكلي بمدينة لوغان في كوينزلاند».

وحسب الصحيفة النيوزيلندية، كانت الشرطة قد أوقفت الشاب البالغ من العمر 23 عاماً، وهو من ضاحية براون بلينز بمدينة لوغان، في البداية، ظهيرة السبت 16 مارس 2019، لإخضاعه لتحليل مخدرات، والذي ظهرت نتيجته إيجابية. صدر بحق الرجل قرارٌ يقضي بتعليق رخصة قيادته 24 ساعة، ووُجِّه إليه إشعارٌ بالمثول أمام المحكمة بتهمة قيادة مركبة تحت تأثير المخدرات. ولكن بمجرد إطلاق سراحه من حجز الشرطة، عاد إلى سيارته وتوجَّه مباشرة إلى المسجد. عاد بعد ذلك بسيارته إلى منزله، حيث ألقت الشرطة القبض عليه، واتهمته بالتخريب المتعمد، والإزعاج العام، وقيادة مركبة في أثناء تعليق رخصة قيادته.