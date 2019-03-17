  • الأحد 17 مارس 2019
  • بتوقيت مصر06:02 م
بحث متقدم
الزمالك ونصر حسين

بث مباشر.. مباراة الزمالك و«حسين داي» بالكونفدرالية

أرشيفية

«عمائم لله والوطن والحرية».. وثائقي عن دور الأزهر في ثورة 19

محمد حسان: تدبروا كلماتي

«عبدالماجد» يكشف«جريمة» الإخوان في حق محمد حسان

بابا الفاتيكان

بابا الفاتيكان يخرج عن النص في كلمته عن «مجزرة نيوزلندا»

السودان

السودان.. تجدد الاحتجاجات للمطالبة بتنحي "البشير"

شرطة استراليا

هجوم إرهابي جديد على مسجد باستراليا

السيسي

«السيسي» يحذر من الدفع بالشباب للقيادة دون هذا الأمر

مذبحة نيوزيلندا ‎

العالم يحجم عن وصف سفاح نيوزيلندا بـ«الإرهابي المسيحي»

الأرصاد

الأرصاد: طقس دافئ على معظم الأنحاء غدًا

المسجد الأقصى

فلسطين: الأقصى لا يخضع لمحاكم إسرائيل

هجوم إرهابي جديد على مسجد باستراليا

عرب وعالم

شرطة استراليا
شرطة استراليا

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

شاهد.. رد سما المصري على "فيديوهاتها الإباحية"

#

بالأرقام.. جنسيات ضحايا مجزرة المصلين بنيوزيلندا

#

ميانمار.. مقتل 9 من الشرطة في هجوم بـ«أراكان»

#

السجن مدى الحياة لمسلح قتل 6 مسلمين في مسجد

هجوم

مسجد

إرهاب

استراليا

ألقت الشرطة القبض على أسترالي جديد حاول اقتحام مسجد بسيارته وأطلق كلمات مسيئة، وأحدث ضررًا بإحدى بوابات المسجد عندما اقتحمها بسيارته.

ووفق صحيفة The New Zeland Herald النيوزيلندية، فقد توجَّه رجل بسيارته نحو بوابات مسجد في ولاية كوينزلاند الاسترالية، وصاح بكلمات مسيئة إلى المصلين داخل المسجد، من خلال نافذة سيارته.

وأفاد بيان صادر عن شرطة كوينزلاند، أنه قد أُلقِيَ القبض عليه ليلاً، بعد أن تردَّدت مزاعم بأنه توجه بسيارته إلى الطريق الخاص بمسجد «بيت المسرور»، مروراً بشارع نيفيل. توجَّه الرجل بسيارته نحو البوابات الأمامية المغلقة، محدِثاً ضرراً طفيفاً بها، بحسب ما أفاد به موقع News.com.au الأسترالي.

وأضاف البيان: «وردت مزاعم بأن الرجل صاح بكلمات مسيئة، من نافذة سيارته، موجِّهاً إياها إلى الأشخاص بالداخل، قبل أن يعود بسيارته إلى بيته، حيث ألقت الشرطة القبض عليه». وقالت شرطة كوينزلاند في تغريدة نشرتها على موقع تويتر: «ألقت الشرطة، ليلاً، القبض على رجل كان قد توجَّه بسيارته نحو بوابات مسجد في منطقة ستوكلي بمدينة لوغان في كوينزلاند».

وحسب الصحيفة النيوزيلندية، كانت الشرطة قد أوقفت الشاب البالغ من العمر 23 عاماً، وهو من ضاحية براون بلينز بمدينة لوغان، في البداية، ظهيرة السبت 16 مارس 2019، لإخضاعه لتحليل مخدرات، والذي ظهرت نتيجته إيجابية. صدر بحق الرجل قرارٌ يقضي بتعليق رخصة قيادته 24 ساعة، ووُجِّه إليه إشعارٌ بالمثول أمام المحكمة بتهمة قيادة مركبة تحت تأثير المخدرات. ولكن بمجرد إطلاق سراحه من حجز الشرطة، عاد إلى سيارته وتوجَّه مباشرة إلى المسجد. عاد بعد ذلك بسيارته إلى منزله، حيث ألقت الشرطة القبض عليه، واتهمته بالتخريب المتعمد، والإزعاج العام، وقيادة مركبة في أثناء تعليق رخصة قيادته.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حادث نيوزيلندا.. المقايضة العبثية!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

من يضع السلاح بيد الإرهاب؟

حسام فتحي

الأخضر الإبراهيمي .. سٌمٌ قاتل

د. هشام الحمامي

مجزرة مسجد نيوزيلندا ... الغرب مجرمًا !

د. حسام عقل

فلسفة العلوم والانحياز الأيدلوجي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مصرع شخصين في زلزال جزيرة لومبوك الإندونيسية
» الملك سلمان يتسلم أوراق اعتماد 13 سفيرًا
» شركات مقاولات مصرية تحصل على 16 مليار جنيه تعويضات
» حامل اللقب يودع كأس الكونفدرالية.. وتأهل النجم الساحلي
» «الداخلية» تعلن عن إنشاء سجن مركزي جديد في الدقهلية
» الدوري الإيطالي.. اليوفنتوس يسقط أمام جنوة
» حقيقة انقلاب «النني» على المنتخب
» البورصة تربح 1.2 مليار جنيه في ختام التعاملات
» فيتا كلوب يستعين بـ«الأهلي» لشكوى سيمبا التنزاني
» «جروس» يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة «حسين داي»
» فلسطين: الأقصى لا يخضع لمحاكم إسرائيل

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • مغرب

    06:09 م

  • فجر

    04:45

  • شروق

    06:08

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
ترفيه الموظفين
إرهابي الدرب الأحمر
تجارة الأرز الصينى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية