السودان.. تجدد الاحتجاجات للمطالبة بتنحي "البشير"

17 مارس 2019 - 04:59 م

تجددت الاحتجاجات الأحد، في العاصمة الخرطوم للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، استجابة لدعوة تجمع المهنيين السودانيين وتحالفات المعارضة.

وأوضح شهود عيان، أن "المئات خرجوا في تظاهرة احتجاجية في السوق المركزي (أحد أكبر أسواق الخضروات والفواكه بالعاصمة) جنوبي الخرطوم".

وأضاف الشهود، أن "الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين" وفق وكالة "الأناضول".

وذكر تجمع المهنيين السودانيين، على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك"، أن مظاهرات خرجت في سوقين وسط مدينة أم درمان، غربي العاصمة.

وتابع "خرجت تظاهرتين في سوق الشهداء والبوستة، وسط أم درمان، للمطالبة بإسقاط النظام".

وأفاد حزب المؤتمر السوداني المعارض، بانطلاق مظاهرات في أحياء ود نوباوي، وأبوروف بأم درمان، ومنطقة الكلاكلة جنوبي الخرطوم.

كما أفاد أيضا شهود منفصلون، بخروج مظاهرات في حي بري، شرقي الخرطوم.

وردد المتظاهرون هتافات تنادي بإسقاط النظام، وتطالب بالحرية استجابة لدعوة المعارضة وفق ذات المصدر.

وكان تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة، دعوا لتظاهرات الأحد، فيما سمي بــ"مواكب الخريجين والعطالة (البطالين)" للمطالبة بإسقاط النظام.

ومنذ 19 ديسمبر الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير الماضي، إن العدد بلغ 51 قتيلا.