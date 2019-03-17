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الدوري الإيطالي.. اليوفنتوس يسقط أمام جنوة

الرياضة

رونالدو
رونالدو

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المصريون

اليوفنتوس

جنوة

سقط فريق اليوفنتوس الإيطالي أمام جنوة، بهدفين دون رد،  في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي.

وأذاق جنوة المتصدر يوفنتوس مرارة الهزيمة الأولى في الموسم الحالي.

وبعد 27 مباراة لم يذق فيها يوفنتوس طعم الخسارة ونجح جنوة أخيرًا في كسر القاعدة بهدفين في الشوط الثاني.

وتقدم ستيفانو ستيورارو بهدف لجنوة في الدقيقة 72، ثم أضاف المهاجم المقدوني المخضرم جوران بانديف الهدف الثاني في الدقيقة 81.

ورفع جنوه رصيده إلى 33 نقطة ليتقدم للمركز الثاني عشر.

وتوقف رصيد يوفنتوس في الصدارة عند 75 نقطة بفارق 18 نقطة عن أقرب ملاحقيه نابولي الذي يلتقي مع ضيفه اودينيزي في وقت لاحق اليوم.

وخاض يوفنتوس 28 مباراة حتى الآن حيث فاز 24 مرة وتعادل ثلاث مرات مقابل هزيمة واحدة.

ومن غير المتوقع أن تؤثر هذه الهزيمة على الخطى الثابتة ليوفنتوس في رحلة البحث عن لقبه الثامن على التوالي في الدوري الإيطالي.

وجاءت هذه الهزيمة بعد حوالي خمسة أيام من فوز يوفنتوس المثير على ضيفه اتلتيكو مدريد الإسباني بثلاثة أهداف نظيفة تكفل بها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ليعوض الفريق خسارته في مباراة الذهاب صفر/2 إلى فوز 3 /2 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب لدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

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