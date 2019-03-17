بث مباشر.. مباراة الزمالك و«حسين داي» بالكونفدرالية
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المصريون
يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة الزمالك ونصر حسين داي في بطولة كأس الكونفدرالية.
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