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7 أسباب وراء تسارع دقات القلب

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خالد الشرقاوي - متابعات

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الصحة

دقات القلب

يشكل معدل ضربات القلب واحد من "العلامات الحيوية"، أو المؤشرات الهامة لصحة الإنسان.

ويزود القلب السليم الجسم بالكمية المناسبة من الدم بالدرجة المناسبة، لأي شيء يقوم به الجسم في ذلك الوقت.

وفي حال وجود عدم انتظام وتسارع في دقات القلب، وعادة ما يكون أكثر من 100 نبضة في الدقيقة، فإن هذا مؤشر سلبي باحتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية والسكتة القلبية المفاجئة والموت.

ووفقا لموقع "ميديكال نيوز توداي"، فإن سبب عدم انتظام دقات القلب بشكل عام هو حدوث اضطراب في النبضات الكهربائية الطبيعية، التي تتحكم في عمل ضخ القلب، وهو المعدل الذي يضخ به القلب.

ورصد أبرز الأسباب وراء تسارع دقات القلب هي:

1) التمارين الرياضية الشاقة: عند إجراء التدريبات البدنية، من المهم جدا عدم وضع الكثير من الضغوط على القلب، ومع ذلك، يحتاج الفرد إلى زيادة معدل ضربات القلب أثناء التمرين، لتوفير المزيد من الأوكسجين والطاقة لبقية الجسم.

وتنص جمعية القلب الأمريكية، على أن الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب أثناء التمرين يجب أن يكون مساويا تقريبا لـ 220 نبضة في الدقيقة مخصوما من عمر الشخص.

2) التوتر: يمكن أن يساهم الإجهاد في زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم، وتشمل طرق منع الإجهاد، الحصول على نفس عميق، وممارسة رياضة اليوغا وتدريب الذهن والتأمل.

3) التدخين: يسبب التدخين ارتفاع معدل ضربات القلب، ويمكن أن يقلل الإقلاع عن التدخين إلى مستوى طبيعي في دقاته.

4) فقدان الوزن: إن زيادة وزن الجسم تعني أن القلب يجب أن يعمل بجهد أكبر لتزويد جميع مناطق الجسم بالأكسجين والمواد المغذية، وهو ما يشكل إرهاقا له.

5) الإفراط في شرب الكحول: معظم أنواع المشروبات الكحوليات تسبب جفافا للجسم، كما أن الكحول مادة سامة، ويجب أن يبذل الجسم جهدا أكبر لإزالتها منه.

6) الكوكايين والآثار الجانبية لبعض الأدوية: يمكن للعديد من المواد، مثل الكوكايين، أن ترفع معدل ضربات القلب بشكل مؤقت، كما أن بعض الأدوية قد تفعل الشيء نفسه.

7) التغيرات الهرمونية: التقلبات في مستويات الهرمونات، كتلك التي تحدث أثناء الحمل أو انقطاع الطمث، قد تؤثر بصورة مؤقتة على معدل ضربات القلب.


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