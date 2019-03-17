24.7 مليار جنيه فائضًا أوليًا للموازنة في 7 شهور

17 مارس 2019 - 05:11 م



حققت الموازنة العامة، فائضًا أوليًا بقيمة 24.7 مليار جنيه مقابل 13 مليار جنيه عجزًا أوليًا خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وفقا لما أظهره التقرير المالي الشهري لأداء الموازنة العامة للعام المالي الجاري خلال شهر يناير الصادر عن وزارة المالية.

ويمثل الفائض الأولي الفرق بين المصروفات العامة والإيرادات العامة بعد استبعاد مخصصات الفوائد.

كما تراجع العجز الكلي خلال الفترة من يوليو حتي يناير ليصل إلى 4.9 % من الناتج المحلي الإجمالي بالعام المالي 2018-2019 مقابل 4.2 % من الناتج المحلي الإجمالي لذات الفترة من العام المالي 2017-2018 ، ونمت الإيرادات العامة بنسبة 29 % مقابل 19 % للمصروفات.

وبلغت قيمة الإيرادات الكلية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المالي الحالي نحو 353.7 مليار جنيه مقابل 678.4 مليار جنيه للمصروفات.

وعلي جانب المصروفات، بلغ معدل نمو الأجور وتعويضات العاملين خلال الأشهر السبعة الأولي من العام المالي 2018-2019 نحو 17.5% بالنظر إلي نفس الفترة من العام المالي 2017-2018 ليصل إلي 153.4 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة الإنفاق علي دولاب العمل الحكومي نحو 33.4 مليار جنيه مقابل 21.8 مليار جنيه لذات الفترة من العام المالي السابق بنمو قدره 53 %. وبلغت قيمة مخصصات الفوائد خلال الفترة من يوليو وحتي يناير من العام المالي 2018-2019 نحو 246.6 مليار جنيه مقابل 204.6 مليار جنيه لنفس الفترة من العام المالي 2017-2018 بنسبة ارتفاع 20 %.





