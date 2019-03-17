» حامل اللقب يودع كأس الكونفدرالية.. وتأهل النجم الساحلي

17 مارس 2019 - 05:16 م

حسم فريق النجم الساحلي التونسي، تأهله إلى دور الـ8 لبطولة كأس الكونفدرالية بعد فوزه على فريق ساليتاس البوركيني بهدف دون رد سجله اللاعب فراس بالعربي، ليحتل النادي التونسي المركز الثاني برصيد 10 نقاط في المجموعة الثانية.

النجم الساحلي التونسي إلى دور ربع النهائي من الكونفدرالية الأفريقية برفقة فريق الصفاقسي التونسي.

وتأهل أيضًا فريق حسنية أكادير المغربي إلى دور ربع نهائي البطولة بعد فوزه على فريق نهضة بركان المغربي بهدف نظيف للاعب يوسف الفحلي ليحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط فيما ودع الرجاء المغربي المنافسة باحتلاله المركز الثالث.