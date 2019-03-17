بابا الفاتيكان يخرج عن النص في كلمته عن «مجزرة نيوزلندا»

17 مارس 2019 - 05:18 م

أضاف بابا الفاتيكان كلمتي "أشقاننا المسلمون" في كلمته التي نعى فيها ضحايا "مجزرة المسجدين" التي وقعت في نيوزيلندا، الجمعة، وأودت بحياة 49 شخصًا.

وقال البابا، الأحد: "إخوتي وأخواتي الأعزاء، في هذه الأيام، والتي نشعر فيها بألم الحروب والصراعات التي لا تكف عن التسبب بحزن البشر، فجعنا بضحايا الهجوم المروع على مسجدين في كريس تشرش بنيوزيلندا".

أضاف البابا فرنسيس قائلاً: "أصلي من أجل الضحايا والمصابين وعائلاتهم، أنا مقرب من أشقائنا المسلمين، بمجتمعاتهم الدينية والمدنية، وها أنا ذا أجدد الدعوة من أجل التوحد للصلاة من أجل السلام ولنبذ الكراهية والعنف، دعونا نصلي من أجل أشقائنا المسلمين الذين قُتلوا".

وارتجل البابا كلمتي "أشقائنا المسلمون" في المناسبتين، فقد غابتا عن النص الذي نشره الفاتيكان للكلمة، الأحد.

يذكر أن الحادثة الإرهابية أودت بحياة 49 شخصًا وخلفت عشرات المصابين، بعد أن أطلق إرهابي مسيحي النار على عدد من مصلي الجمعة في مدينة كريس تشرش في نيوزيلندا.