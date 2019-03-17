» شركات مقاولات مصرية تحصل على 16 مليار جنيه تعويضات

17 مارس 2019 - 05:22 م



قال حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن حجم التعويضات التى تم صرفها لصالح شركات المقاولات بنحو 16 مليار جنيه.



أضاف في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في الدورة السادسة للمنتدى الدولى «أفريقيا والتنمية»، الذى يعقد فى مدينة الدار البيضاء، أنه يتبقى ما بين 4 إلى 5 مليارات جنيه لدى أجهزة حكومية لم يتم صرفها حتى الآن إلى شركات المقاولات كتعويضات بعد تحرير سعر الصرف.



وكشف عبدالعزيز أن توصله إلى اتفاقيات تمويل بنحو مليارى دولار من شركات تمويل دولية متخصصة فى تمويل المشروعات التنموية فى افريقيا، أحدهما يبلغ 1.5 مليار دولار من شركة سويسرية، والآخر 500 مليون دولار لتمويل مشروعات البنية التحتية فى تنزانيا.





