الحكومة تنتهى من البنية التحتية للتحول إلى الدفع الإلكترونى

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أعلنت الحكومة الانتهاء من تجهيز «البنية التحتية» اللازمة للتحول إلى التعاملات غير النقدية. وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في بيان، إن «البنية التحتية اللازمة لتحويل مصر إلى مجتمع رقمى يتعامل ماليا دون تداول أوراق النقد أصبحت مكتملة حاليا».

أضاف أن وزارته، بالتعاون مع وزارة التخطيط، والبنك المركزى، انتهت بشكل كامل من إرساء الشبكة المالية الحكومية بجميع مكوناتها الرئيسية، وتعمل حاليا على تطويرها والتوسّع فى خدماتها الجماهيرية، مع إضافة قنوات جديدة للدفع والتحصيل.

وأكد معيط، خلال تفقده مقر شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «e-finance» فى القرية الذكية، وهى المنوط بها إدارة وتشغيل الشبكة المالية للحكومة، أن الوزارة فعّلت خاصية التحصيل الإلكترونى لإتاحة خدمات الشبكة المالية عبر بوابة الخدمات الحكومية لبعض المؤسسات، منها نيابات المرور والشهر العقارى، مشيرا إلى أنه يتم حاليا التوسّع فى التحصيل لباقى خدمات البوابة.


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