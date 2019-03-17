«عبدالماجد» يكشف«جريمة» الإخوان في حق محمد حسان

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الجيش

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محمد حسان

عبدالماجد

كشف عاصم عبدالماجد، القيادي في الجماعة الإسلامية، عن الموقف الذي اتخذه الشيخ محمد حسان الذي جعله جريمة في نظر الإخوان واستحلوا الخوض في ذمته وعرضه وافتروا عليه كذبًا.

وقال «عبدالماجد» عبر حسابه على «فيسبوك»، إن : كل جريمة الشيخ محمد حسان عندهم أنهم دعوه للصعود على منصة رابعة فرفض واعتذر بأنه لا يرى ذلك حلاً للأزمة وأنه يسعى للصلح بينهم وبين الجيش.

وقال: أيها الإخوان أنتم تتعرضون لظلم شديد فلا تظلموا غيركم فإني أخاف أن يعاقبكم الله فلا يرفع الظلم عنكم! فوالله لو لم يكن للإخوان من ذنب سوى أنهم يستحلون عرض الصالحين الذين يخالفونهم لاستحقوا عقاب الله.

وتابع : والله لا أتكلم عن نفسي فأنا (أشهد الله) لا أرى نفسي في الصالحين. ثم إني وطنت نفسي على تحمل سفاهات السفهاء مع أن الله منحني ما أقطع به لسان من أساء.. لكن كل عالم أو داعية أو شيخ أو جماعة تخالفهم يطلقون فيها ألسنتهم هكذا فهذا ليس من الإسلام بل ولا من المروءة.

وقال إن الإخوان لم يسلم منهم "حسان" على الرغم من أنه نزل متظاهرا يوم الفض هو والشيخ محمد يعقوب وقال دمي ليس أغلى من دمائكم، لكن القوم اعتادوا على ظلم من خالفهم والافتراء عليه فأطلقوا فيه ألسنتهم.

واستطرد القيادي في الجماعة الإسلامية: لا تقل لي إن بعضهم فقط هو من فعل ذلك!! لأن هذا البعض كان كثيرًا ولأن الباقين لم ينكروا عليهم ولا أخذوا على أيديهم ولأن قادتهم ما أظهروا الرفض ولا طالبوا أتباعهم بوقف هذه الجرائم القبيحة التي تستجلب غضب الله.

واختتم بعد سرد مواقف "حسان" وسعيه للصلح بين الإخوان والقوى السياسية، قائلًا: أما من كان غرضه التطاول على كل من خالف جماعته فيستطيع السير خلف العميلة المندسة وخلف شيخها المادح لها والمتشنج غالبا فسيجد عندهما مبتغاه من الطعن في الصالحين وأكل لحوم المسلمين.


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