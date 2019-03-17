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"الشرقية للدخان" تستهدف توريد 67.8 مليار جنيه للخزانة خلال 19/2020

مال وأعمال

الشرقية للدخان
الشرقية للدخان

عصام الشربيني

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تستهدف الشركة  الشرقية للدخان  ـ ايسترن كومبانى، تحقيق صافى ربح 3.8 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 17% 2019ــ2020، مقارنة بـ 3.250 مليار جنيه مستهدف العام المالى الحالى.
وتتطلع الشركة – وفقًا للموازنة التقديرية - لزيادة دعم الخزانة العامة للدولة بنسبة 18%، على أساس سنوى، حيث تستهدف ايسترن كومبانى تمويل الخزانة العامة بنحو 67.8 مليار جنيه خلال 2019ــ2020، مقابل 57.5 مليار جنيه بموازنة العام المالى الجارى.
ونجحت الشركة الشرقية للدخان ــ ايسترن كومبانى، أخيرا تحت قيادة هانى امان العضو المنتدب فى ابرام ثلاثة عقود تصدير جديدة للشركة بواقع 200 طن معسل سنويا بقيمة إجمالية 600 ألف دولار سنويا مع زيادة سنوية قدرها 10%.
وتستهدف الشركة الوصول بحجم اسواقها الخارجية إلى 100 سوق مقابل 12 دولة حاليا ــ حسب كلام هانى أمان، العضو المنتدب للشركة الشرقية الذى يرى ان هناك فرصا تصديرية كبيرة امام الشركة.
يشار إلى أن الحكومة طرح 4.5% حصة جديدة من أسهم الشرقية للدخان مؤخرًا في البورصة وتبحث حاليًا كيفية استغلال حصيلة الطرح .


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