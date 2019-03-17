فنان شهير يتقدم ببلاغ ضد زوجته بسبب«صور إباحية»

17 مارس 2019 - 05:41 م

تقدم الممثل التركي بيرك أوكتاي، بطل مسلسل ”علاقات معقدة“، ببلاغ ضد زوجته ميرفي شاربتشي أوغلو، بسبب مشاركتها صورًا فاضحة لهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

ميرفي، التي رفعت دعوى طلاق أدلت بأقوالها لمكتب المدعي العام رافضة هذا الاتهام، وأوضحت قائلة، "إن الحساب الذي تم نشر الصور عليه قد تم اختراقه".

من جانبه، صرّح المدعي العام بأن حساب ميرفي التي كانت تسعى للتخلص من الجريمة على الانستجرام متصل بنفس عنوان (بروتوكل الإنترنت)، وتم إثبات أنه تابع لشخص واحد، مما يعني كذبها.

وقرر المدعي العام إرسال ملف ميرفي شاربتشي أوغلو والضحية بيرك أوكتاي إلى مكتب الصلح قبل بدء المحاكمة العلنية.

وفي حالة عدم الصلح أو تنازل الطرفين عن القضية، فسوف تتم محاكمة ميرفي بالسجن من عامين إلى 6 أعوام، بتهمة إفشاء صور وأصوات حياة الممثل الخاصة.