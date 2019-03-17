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مورجان ستانلي يرفع توصيته للسوق المصرية إلى متعادل

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بنك مورجان ستانلي
بنك مورجان

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رفع بنك مورجان ستانلى توقعاته للعائد المحقق لمؤشره لمنطقة شرق أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، EEMEA Index بنسبة 6%، خلال الـ 12 شهرا المقبلة مقابل 1% سابقا مدفوعا برفع التوصية إلى زيادة الوزن لسوق “جنوب إفريقيا” بالإضافة إلى رفع التوصية للسوق المصرى إلى متعادل.
وأوضح مورجان ستانلى، أن توقعاته تأتى أقل من توقعات الاستراتيجيين بصناديق الأسواق الناشئة عالميا والتى تقدر العوائد المتوقعة لـ 12 شهرا المقبلة بنحو 9%.
وأشار تقرير مورجان ستانلى، إلى أن رفع التوصية للسوق المصرية إلى متعادل، يأتى على خلفية الإصلاحات الهيكلية، وارتفاع العوائد، وتحجيم المخاطر الناتجة عن العجز المزدوج للحساب الجارى وعجز الموازنة.
يذكر أن مصر ضمن مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة حلت في المرتبة الـ 15 من حيث الأداء خلال عام 2018، إلا أنها تتصدر المؤشر منذ بداية العام بعوائد تتجاوز 10%، من أصل 24 دولة مدرجة بالمؤشر.
وتوقع البنك أن تكون الفترات الصعبة بالنسبة للأسواق الناشئة قد مرت وسجلت معظمها قاع الهبوط خلال شهر نوفمبر 2018، وأكدت مورجان ستانلى فى تقريره أن السياسات التي تتبعها الحكومة الصينية ستقود الأسواق الناشئة للنمو بشكل كبير خلال العام الجارى.


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