مانشستر يونايتد يرصد 60 مليونًا لضم مدافع برشلونة

17 مارس 2019 - 05:46 م

يدرس نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، التعاقد مع صامويل أومتيتي، مدافع برشلونة الإسباني والمنتخب الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد جاهز لتقديم 60 مليون يورو للظفر بخدمات «أومتيتي».

وأشارت تقارير صحفية إلى أن نادي برشلونة يدرس بيع مدافعه أومتيتي من أجل فسح الطريق أمام ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام الصفقة المحتملة للنادي الكتالوني في الصيف.

وتريد إدارة النادي الكتالوني توفير مكان لدي ليخت للمشاركة في التشكيلة الأساسية مع جيرارد بيكيه بجانب آخرين مثل جانب توديبو، موريلو، وفيرمايلين.

والجدير بالذكر فأن أومتيتي لعب مع ليون 170 مباراة وسجل ثلاثة أهداف قبل انتقاله إلى برشلونة مقابل 25 مليون يورو في عام 2016.