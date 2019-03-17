» مصرع شخصين في زلزال جزيرة لومبوك الإندونيسية

17 مارس 2019 - 05:48 م

قتل شخصان في الزلزال الذي ضرب، الأحد، جزيرة لومبوك الإندونيسية بقوة 5.8 درجات.

وأفادت صحيفة "تيمبو" المحلية، أن انزلاقا أرضيا، وقع أثناء الزلزال، في مكان يتواجد فيه نحو 40 سائحا معظمهم ماليزيون، في منطقة "لومبوك الشمالية".

وأردفت أن المسؤولين المحليين، أعلنوا مصرع شخصين بفعل الانزلاق الأرضي، وإصابة بضعة أشخاص، فيما تتواصل أعمال إنقاذ بقية السياح العالقين.

ولم يتم الادلاء بأي تفاصيل، حول عدد السياح العالقين، وجنسية القتيلين.

وضرب زلزالان متتاليان بقوة 5.8 و5.2 درجات على مقياس ريختر، جزيرة لومبوك شرقي إندونيسيا، بفارق دقيقتين، الأحد.

وشهدت الجزيرة 3 زلازل بقوة 6.3 و6.9 و7 درجات في يوليو وأغسطس العام المنصرم، تضرر منها أكثر من 450 ألف نسمة، وأودت بحياة 563 شخصا.