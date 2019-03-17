  • الأحد 17 مارس 2019
  • بتوقيت مصر06:01 م
بحث متقدم
الزمالك ونصر حسين

بث مباشر.. مباراة الزمالك و«حسين داي» بالكونفدرالية

أرشيفية

«عمائم لله والوطن والحرية».. وثائقي عن دور الأزهر في ثورة 19

محمد حسان: تدبروا كلماتي

«عبدالماجد» يكشف«جريمة» الإخوان في حق محمد حسان

بابا الفاتيكان

بابا الفاتيكان يخرج عن النص في كلمته عن «مجزرة نيوزلندا»

السودان

السودان.. تجدد الاحتجاجات للمطالبة بتنحي "البشير"

شرطة استراليا

هجوم إرهابي جديد على مسجد باستراليا

السيسي

«السيسي» يحذر من الدفع بالشباب للقيادة دون هذا الأمر

مذبحة نيوزيلندا ‎

العالم يحجم عن وصف سفاح نيوزيلندا بـ«الإرهابي المسيحي»

الأرصاد

الأرصاد: طقس دافئ على معظم الأنحاء غدًا

المسجد الأقصى

فلسطين: الأقصى لا يخضع لمحاكم إسرائيل

مصرع شخصين في زلزال جزيرة لومبوك الإندونيسية

عرب وعالم

زلزال يضرب إندونيسيا
زلزال يضرب إندونيسيا

خالد الشرقاوي - وكالات

أخبار متعلقة
#

إصابة 10 جراء خروج قطار عن مساره في إندونيسيا

#

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب إندونيسيا

#

زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب «غورونتالو» الإندونيسية

#

قتلى وجرحى فى حريق هائل بمنتجع بفرنسا

زلزال

إندونيسيا

قتل شخصان في الزلزال الذي ضرب، الأحد، جزيرة لومبوك الإندونيسية بقوة 5.8 درجات.

وأفادت صحيفة "تيمبو" المحلية، أن انزلاقا أرضيا، وقع أثناء الزلزال، في مكان يتواجد فيه نحو 40 سائحا معظمهم ماليزيون، في منطقة "لومبوك الشمالية".

وأردفت أن المسؤولين المحليين، أعلنوا مصرع شخصين بفعل الانزلاق الأرضي، وإصابة بضعة أشخاص، فيما تتواصل أعمال إنقاذ بقية السياح العالقين.

ولم يتم الادلاء بأي تفاصيل، حول عدد السياح العالقين، وجنسية القتيلين.

وضرب زلزالان متتاليان بقوة 5.8 و5.2 درجات على مقياس ريختر، جزيرة لومبوك شرقي إندونيسيا، بفارق دقيقتين، الأحد.

وشهدت الجزيرة 3 زلازل بقوة 6.3 و6.9 و7 درجات في يوليو وأغسطس العام المنصرم، تضرر منها أكثر من 450 ألف نسمة، وأودت بحياة 563 شخصا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حادث نيوزيلندا.. المقايضة العبثية!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

من يضع السلاح بيد الإرهاب؟

حسام فتحي

الأخضر الإبراهيمي .. سٌمٌ قاتل

د. هشام الحمامي

مجزرة مسجد نيوزيلندا ... الغرب مجرمًا !

د. حسام عقل

فلسفة العلوم والانحياز الأيدلوجي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مصرع شخصين في زلزال جزيرة لومبوك الإندونيسية
» الملك سلمان يتسلم أوراق اعتماد 13 سفيرًا
» شركات مقاولات مصرية تحصل على 16 مليار جنيه تعويضات
» حامل اللقب يودع كأس الكونفدرالية.. وتأهل النجم الساحلي
» «الداخلية» تعلن عن إنشاء سجن مركزي جديد في الدقهلية
» الدوري الإيطالي.. اليوفنتوس يسقط أمام جنوة
» حقيقة انقلاب «النني» على المنتخب
» البورصة تربح 1.2 مليار جنيه في ختام التعاملات
» فيتا كلوب يستعين بـ«الأهلي» لشكوى سيمبا التنزاني
» «جروس» يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة «حسين داي»
» فلسطين: الأقصى لا يخضع لمحاكم إسرائيل

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • مغرب

    06:09 م

  • فجر

    04:45

  • شروق

    06:08

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
ترفيه الموظفين
إرهابي الدرب الأحمر
تجارة الأرز الصينى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية