انطلاق قمة تجارة التجزئة المصرية إبريل المقبل

17 مارس 2019 - 05:50 م



تنطلق القمة الأولى لتجارة التجزئة المصرية 2019 Egypt Retail Summit، فى إبريل المقبل، بحضور نخبة من كبار المتخصصين فى قطاع التجزئة محليًا وعالميًا.

وتنعقد القمة للمرة الأولى في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، ومن المتوقع أن تستقبل حوالي 1000 زائر من الخبراء والمتخصصين في قطاعات البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية والقطاعات الغذائية والفرانشايز والصيدليات ومنتجات التجميل والموضة والسيارات والأثاث.

كما يشارك في القمة أكثر من 200 مدير تنفيذي لكبرى الشركات والتوكيلات التجارية العالمية وممثلي التجارة الحكومية وهيئات السلع الإستهلاكية وغرف التجارة الذين أتوا بهدف التواصل وخلق علاقات مع خبراء تجارة التجزئة المحليين وإقامة أعمال تجارية جديدة.

وتسعى شركة “بيزنكس فرنشايزجيت للاستشارات” المنظمة للقمة، إلى طرح ومناقشة التحديات التي تواجه قطاع التجزئة بوجه عام، وبحث استراتيجيات التغلب على تلك المعوقات، خاصة في ظل ظهور العديد من الاتجاهات الجديدة والمتنوعة، من خلال استضافة 36 متحدثًا خلال القمة.





