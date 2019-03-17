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مفاوضات بين الضرائب و"جلوبال تيليكوم" لتحديد المتأخرات

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أكدت مصلحة الضرائب، أن هناك مفاوضات ومباحثات واجتماعات متواصلة خلال الأسابيع الماضية برعاية وزارة المالية؛ لحسم مسألة تحديد قيمة المتأخرات الضريبية المستحقة على شركة جلوبال تليكوم المقيدة بالبورصة المصرية لصالح مصلحة الضرائب المصرية عن كافة سنوات نشاط الشركه التى لاتزال محل الفحص الضريبى.
وتعمل شركة جلوبال تليكوم حاليًا على تقديم كافة المستندات المطلوبة لمصلحة الضرائب لدراستها والوصول إلى قيمة حقيقية دقيقة للمستحقات الضريبية على الشركة لتقوم بسدادها فورًا لإنهاء هذا الملف. وتنعقد تلك الاجتماعات بحضور شركة فيون المالكة لنسبة تصل إلى 57% من شركة جلوبال تليكوم القابضة.


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