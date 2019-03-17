"المركزي" يستضيف ورشة عمل حول نظام الدفع الإفريقي 18 إبريل

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يستعد البنك المركزي، لاستضافة ورشتى العمل حول "إطار عمل تكامل نظم الدفع في إفريقيا والاستراتيجية الإقليمية للمدفوعات عن طريق التليفون المحمول"، بالقاهرة خلال الفترة من 18-20 أبريل 2019، وفقًا لبيان صادر عن البنك.
في جانب آخر ترأس طارق عامر، محافظ البنك المركزى، والرئيس الحالي لجمعية البنوك المركزية الإفريقية اجتماع مكتب محافظى الجمعية الذى عقد  بالعاصمة السنغالية داكار، بحضور محافظي البنوك المركزية الـ 12 الأعضاء بمكتب الجمعية، ومفوض الشئون الاقتصادية بمفوضية الاتحاد الإفريقى.
ودعا عامر في كلمته الحكومات الإفريقية إلى تعزيز استقلالية البنوك المركزية، وإفساح المجال لها لإدارة سياستها النقدية بحرية ودون تدخل بما يحقق الاستقرار النقدي والانضباط المالي.
وحذر محافظ البنك المركزي المصري من التداعيات الخطيرة لارتفاع الديون الحكومية وتفاقم عجز الموازنات العامة على الاستقرار النقدي والمالي بالدول الإفريقية، وما صاحب هذا من تضخم فاتورة الواردات وتدني حصيلة الصادرات.
واستعرض اجتماع المكتب تقرير التقدم المحرز في تنفيذ برنامج التعاون النقدى الإفريقى ومدى التزام الدول الأعضاء بالجمعية بمعايير التقارب الاقتصادى المنقحة عام 2017، وقد أظهر التقرير أن نحو 43.5% من الدول الأعضاء استطاعت في عام 2018 الوفاء بمعايير التقارب الأساسية الأربعة الخاصة بالتضخم وعجز الموازنة وإقراض البنك المركزى للحكومة ومعدل تغطية الاحتياطيات الدولية لأشهرالواردات ، وذلك مقابل 34.6%  من الدول الأعضاء في 2017.


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