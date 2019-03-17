غدًا إعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2019

17 مارس 2019 - 06:16 م

تعقد وزارة التضامن الاجتماعي مؤتمراً صحفياً، صباح غد الإثنين، بمقر الوزارة، لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2019 وعددهن 32 أمًا فائزة بمسابقة عيد الأم وفقاً للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من كل الأطياف والتخصصات من ممثلي الجهات المعنية

وبلغ عدد المتقدمات للمسابقة هذا العام 635، وانطبقت المعايير والشروط على 145 مرشحة من بينهن 29 يجدن القراءة والكتابة، و110 منهن حاصلات على قدر من التعليم، ويبلغ عدد الأرامل 102 أرملة، ومن المرشحات 10 أمهات بديلات، و7 أمهات لذوى الاحتياجات الخاصة، و4 أمهات من ذوى الاحتياجات الخاصة

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