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3.5 ملايين دولار تبرعات لضحايا «مذبحة نيوزيلندا»

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مجزرة نيوزيلندا
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خالد الشرقاوي - وكالات

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تبرعات

نيوزيلندا

أعلنت منظمة خيرية في نيوزيلندا، الأحد، جمع تبرعات بأكثر من 3.5 ملايين دولار لضحايا هجوم "المسجدين" الإرهابي.

وأوضحت منظمة "Give a Little " (أعط قليلا)، في بيان عبر "تويتر"، أنها فتحت المجال للتبرع إثر هجوم الجمعة، وأن باب التبرع لا يزال مفتوحا.

وأعرب البيان عن الشكر لكل من ساهم في الحملة، مؤكدًا أن الأموال سيتم صرفها لذوي الضحايا والمصابين والمتضررين.

واستهدف الهجوم الدموي مسجدين بمدينة "كرايست تشيرتش"، أثناء صلاة الجمعة؛ ما أسفر عن مقتل 50 شخصًا وإصابة 50 آخرين، حسب أحدث البيانات الرسمية، فيما تمكنت السلطات من توقيف المنفّذ، وهو أسترالي يدعى "بيرنتون هاريسون تارانت".

وسجل الإرهابي "تارانت" لحظات استعداده وتنفيذه أعمال القتل الوحشية، وبث بعضها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في أكثر يوم دموي شهده تاريخ البلاد الحديث، حسب رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن.

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