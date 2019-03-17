شاهد.. «السيسي» يُحرج مذيع التليفزيون المصري على الهواء

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حساني بشير
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محمد فضل- متابعات

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تسبب الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إحراج لمذيع التليفزيون المصري حساني بشير، مدير جلسة المائدة المستديرة بعنوان "وادي النيل ممر للتكامل الأفريقي والعربي"، ضمن فعاليات ملتقى الشباب العربي والأفريقي المنعقد في أسوان.

وقاطع المذيع الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء حديثه، لكن الرئيس لم يعطه فرصة، قائلا بغضب: "أكمل"، ما جعل المذيع يصمت فجأة، وعلى الفور مازحه السيسي وسط ضحكات جميع الحضور: "متتخضش، أنا أقصد أكمل الفكرة قبل ما تروح مني فمتزعلش".

وانطلقت فعاليات ملتقى الشباب العربي الأفريقي، مساء السبت، في مدينة أسوان عاصمة الشباب الأفريقي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من قيادات الدولة، وبمشاركة أكثر من 1500 شاب أفريقي وعربي.

وتدور أجندة الملتقى 2019 حول العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الشباب العربي والأفريقي، خصوصًا في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي العام الجاري، كما تتنوع أشكال الفعاليات خلال الملتقى بين جلسات نقاشية وورش عمل وطاولات مستديرة تضم القادة من الشباب وصُناع القرار في حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب في العالم العربي والقارة السمراء.

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