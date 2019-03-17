شاب ينتحر شنقًا في الدقهلية.. ووالدته تفجر مفاجأة عن السبب

17 مارس 2019 - 06:58 م

انتحر شاب في الدقهلية، بعدما شنق نفسه في سقف غرفة أعلى سطح منزله، وأكدت والدته أنه كان يهرب دائما من تنمر زملائه عليه بعد بتر يده بسبب إصابته بمرض فيها وإصابته بإعاقة فيها.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور مركز ميت سلسيل، بالعثور على شاب بحي السلطان بدائرة المركز مشنوقًا داخل غرفة أعلى سطح منزله.

انتقل رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وجود جثة "أحمد. ع. م" 23 سنة، معلقة في سقف غرفة على سطح المنزل بحبل وجرى استدعاء النيابة العامة والتي عاينت الجثة وأمرت بإنزالها وبسؤال والدة الشاب أكدت بمروره بحالة نفسية سيئة، بسبب تنمر زملاءه عليه، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

وأكدت والدته في محضر الشرطة، أن نجلها أصيب بمرض تسبب في بتر كف يده وكان يمر بحالة نفسية بسبب تنمر زملائه عليه بعد قطع كف يده وكان يجلس فترات طويلة بمفرده في غرفه أعلى سطح المنزل وحاولت إخراجه منها ولكني فشلت حتى عثرت عليه معلقا بسقفها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.