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محاولة انتحار جماعية لعمال في الأردن بسبب تثبيتهم

عرب وعالم

محاولة انتحار جماعية لعمال في الأردن بسبب تثبيتهم
محاولة انتحار جماعية لعمال في الأردن بسبب تثبيتهم

خالد الشرقاوي - وكالات

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صرح محافظ مدينة العقبة جنوبي الاْردن، صلاح النصرات، بأن 15 شابًا صعدوا إلى أعلى مداخن شركة الفوسفات وهددوا بالانتحار سعيًا للضغط على الحكومة وشركة الفوسفات لتثبيتهم في وظائفهم.

وأوضح النصرات أن هؤلاء الأشخاص يعملون مع مقاول متعاقد مع شركة الفوسفات، مضيفًا أن طبيعة عمل العمال تتطلب صعودهم على برج شركة الفوسفات في المنطقة الصناعية باستمرار.

وأكد المحافظ أن العمال مزودون بأدوات السلامة ومحتاطون جيدا، مؤكدًا أن صعود البرج ليس بجديد عليهم ومن ضمن طبيعة عملهم.

وأشار إلى أن العمال يطالبون بتثبيتهم كعمال لدى شركة الفوسفات.

ويأتي هذا التطور في سياق اعتصام نظمه العشرات من العاملين في شركة الفوسفات، وقالوا إنهم يعملون منذ ما يزيد على سبع سنوات في نظام المقاولات دون تثبيتهم في العمل.

وتتفاوض السلطات حاليا مع العمال لمحاولة ثنيهم عن الانتحار والنظر في مطالبهم.




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