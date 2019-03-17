» الزمالك يتأهل إلى دور الـ8 بالكونفدرالية

17 مارس 2019 - 08:03 م

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى دور الـ8 ببطولة كأس الكونفدرالية، بعد التعادل السلبى مع نصر حسين داى الجزائرى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب 5 يوليو بالجزائر، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات.

وبتلك النتيجة، صعد الزمالك متصدرًا لمجموعته برصيد 9 نقاط بالتساوى مع جورماهيا الكينى الذى فاز اليوم على بترو أتلتيكو الأنجولى بهدف نظيف ولكن يتفوق الفريق الأبيض على نظيره الكينى بفضل المواجهات المباشرة بينهما.

الشوط الأول

دخل الزمالك اللقاء بتشكيل يضم كلاً من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وحميد أحداد فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم".

بدأ اللقاء بضغط من جانب نصر حسين داى الجزائرى وسط حماس كبير لتسجيل هدف التقدم بمحاولات هجومية على مرمى الفريق الأبيض مع احتساب العديد من الأخطاء من جانب الحكم السنغالى ونجح جنش فى الحفاظ على نظافة شباكه وأشهر الحكم إنذارًا لحسين لعرابى قائد الفريق الجزائرى فى الدقيقة 19، بدأ الزمالك يشكل الخطورة على مرمى حسين داى وأبعد الدفاع الجزائرى الكرة من أمام خالد بوطيب الذى كان أمام المرمى بعد عرضية من عبد الله جمة.

جاءت الفرصة الأخطر للزمالك من عرضية رائعة فى الدقيقة 24 من التونسى حمدى النقاز إلى المغربى حميد أحداد الذى لم ينجح فى تصويب الكرة برأسه داخل الشباك وخرجت ليهدر فرصة محققة للفريق الأبيض وتبادل الفريقان الهجمات بعد ذلك ولكن استطاع كلا الحارسين الحفاظ على نظافة الشباك لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

الشوط الثانى

جاءت ربع الساعة الأولى من الشوط الثانى هادئة بين الفريقين ولم تشهد خطورة على مرمى الفريقين ولكن اعترض لاعبو الزمالك على الأخطاء التى يحتسبها الحكم السنغالى والذى قام بإشهار إنذار أصفر لفرجانى ساسى فى الدقيقة 60 ثم أشهر الحكم إنذارًا آخر للمغربى حميد أحداد بعد اعتراضه على خطأ احتسب ضده وجاءت أخطر فرص الزمالك من تمريرة رائعة لفرجانى ساسى فوق دفاع الفريق الجزائرى إلى زيزو الذى حولها على رأس خالد بوطيب الذى سددها برأسية فوق مرمى نصر حسين داى وفى الدقيقة 75 دفع جروس المدير الفنى للزمالك بأولى تغييرات بنزول كهربا بدلا من حميد أحداد ودفع جروس بمحمود عبد العزيز "زيزو" بدلا من أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 90 واحتسب الحكم 4 دقائق وقت بدل ضائع.

فى الدقيقة 93، أهدر محمود عبد العزيز لاعب وسط الزمالك فرصة محققة داخل منطقة الجزاء حيث لم يتقن التسديد من داخل منطقة الجزاء وجاءت تصويبته أعلى من مرمى الفريق الجزائرى.