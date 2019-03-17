«العفو الدولية» تدعو لمحاسبة قادة حرضوا على كراهية الإسلام

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محمد فضل- متابعات

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العفو الدولية

كراهية

قالت منظمة العفو الدولية إن الهجوم المروع على المسجدين في مدينة كرايست تشيرتش بنيوزيلندا يمثل لحظة حاسمة تستدعي محاسبة القادة الذين شجعوا أو غضوا الطرف عن آفة كراهية الإسلام في جميع أنحاء العالم.

وأضافت المنظمة في بيان أن هذا الهجوم ما هو إلا تذكير مؤلم بعواقب ترك سياسة الكراهية والشيطنة دون رادع. وأشارت إلى أن "سياسة الشيطنة" كلفت خمسين شخصًا حياتهم.

وطالبت العفو الدولية قادة العالم بالتصدي للأيديولوجية التي تنادي باستعلاء العرق الأبيض. ووصفت المنظمة هذه الأيديولوجية بأنها مفعمة بالكراهية.

كما أعربت عن صدمتها وحزنها إزاء الهجمة التي وصفتها بالقاتلة والعنصرية تجاه النساء والأطفال والرجال في نيوزيلندا. واعتبرت هذا اليوم "أكثر الأيام سوداوية في تاريخ نيوزيلندا".

وشهدت مدينة كرايست تشيرتش يوم الجمعة هجومًا إرهابيًا بالأسلحة النارية استهدف مسجدي "النور" و"لينوود"، في اعتداء خلف 50 شهيدًا وعشرات المصابين.

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