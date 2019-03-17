» موعد قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية

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الاتحاد العربي يحدد موعد قرعة دور الـ8 بكأس زايد

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المصريون

الكونفدرالية

دورى الابطال

يُجرى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قرعة دور الـ 8 لبطولة دوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقية، يوم 20 من مارس المُقبل، وسط حضور ممثل عن كل نادٍ من الأندية المتأهلة من دور المجموعات.

وتأهل الزمالك إلى دور ربع نهائى الكونفدرالية بعد مباراته مع نظيره نصر حسين داى الجزائرى، التى أقيمت اليوم على استاد 5 يوليو بالجزائر، فى لقاء الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، والتى انتهت بالتعادل السلبى حيث تأهل الأبيض متصدرًا لمجموعته بـ9 نقاط ومعه جورماهيا الكينى صاحب المركز الثانى بنفس الرصيد ولكن يتفوق الأبيض بفضل المواجهات المباشرة.

 من  المقرر أن تقام قرعة بطولتى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية فى نفس الموعد وذلك بعدما اكتملت الفرق الثمانية المتأهلة لدور ربع النهائى لدورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

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