» صورة.. سجود لاعب نيوزيلندي تكريمًا لضحايا «المسجدين»

17 مارس 2019 - 08:19 م

في ظاهرة غريبة من نوعها، قام كوستا بارباروسيس، لاعب نيوزيلندي بالسجود عقب تسجيله هدفًا في بطولة الدوري الأسترالي، تكريمًا لضحايا المسجدين في نيوزيلندا.

اللاعب «بارباروسيس» سجد على الأرض فور تسجيله هدف فريقه الأول، ونقلت عنه وسائل إعلام محلية "في الحقيقة أنا محطم للغاية. إنه يوم عاطفي. ربما لا يعني (السجود بعد الهدف) لهم لكثير، ولكنه شيء ما".

كوستا، وهو من أصول يونانية، كتب على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به: "أصلي من أجل كل شخص فقد حياته وكذلك من أجل أحبائهم، يوم حزين للغاية في تاريخنا".