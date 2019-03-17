» تعرف على خصوم الزمالك المحتملين في دور الـ8 بالكونفدرالية

17 مارس 2019 - 08:24 م

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى دور الـ8 ببطولة كأس الكونفدرالية، بعد التعادل السلبى مع نصر حسين داى الجزائرى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب 5 يوليو بالجزائر، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات.

ومن المنتظر أن يلتقى الزمالك فى ربع النهائى مع واحد من الفرق الثلاثة التالية:"حسنية أغادير المغربى، النجم الساحلى التونسى، نكانا الزامبى"، حيث سيعد الفريق الوحيد الذى يتجنب الفريق الأبيض مواجهته هو جورماهيا الكينى الصاعد معه من نفس مجموعته.

جاء مشوار الزمالك فى المجموعة بدايته من كينيا بالهزيمة من جورماهيا بأربعة أهداف مقابل هدفين ثم التعادل مرتين على ملعبه فى برج العرب بنتيجة 1 / 1 أمام نصر حسين داى وبترو أتلتيكو على الترتيب ثم تحقيق الفوز الأول فى أنجولا أمام بترو أتلتيكو بهدف نظيف ثم الفوز على جورماهيا فى برج العرب برباعية نظيفة وجاءت النهاية اليوم بمواجهة نصر حسين داى الجزائرى والتى انتهت بالتعادل السلبى.