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«جروس»: سعيد بالتأهل في الكونفدرالية.. وراض عن أداء اللاعبين

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«جروس»: واثق في خطف تذكرة التأهل بالكونفدرالية

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أبدى السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته الغامرة بتأهل فريقه إلى دور الـ8 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد التعادل السلبي مع نصر حسين داي الجزائري في الجولة السادسة بالبطولة القارية.

أضاف جروس خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفى، أن المباراة كانت صعبة أمام المنافس الجزائري خاصة أنها على أرضه ووسط جماهيره، مشيرا إلى أنه راضٍ عن آداء اللاعبين الرجولي في المباراة.

وأضاف جروس: "سعيد بالتأهل الأفريقي في أول موسم لي مع الفريق ورغم ضغط المنافس إلا أن الزمالك حقق الهدف المطلوب وتأهل متصدرا مجموعته".

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك فى ربع النهائى مع واحد من الفرق الثلاثة التالية: "حسنية أغادير المغربى، النجم الساحلى التونسى، نكانا الزامبى"، حيث سيعد الفريق الوحيد الذى يتجنب الفريق الأبيض مواجهته هو جورماهيا الكينى الصاعد معه من نفس مجموعته.

جاء مشوار الزمالك فى المجموعة بدايته من كينيا بالهزيمة من جورماهيا بأربعة أهداف مقابل هدفين ثم التعادل مرتين على ملعبه فى برج العرب بنتيجة 1 / 1 أمام نصر حسين داى وبترو أتلتيكو على الترتيب ثم تحقيق الفوز الأول فى أنجولا أمام بترو أتلتيكو بهدف نظيف ثم الفوز على جورماهيا فى برج العرب برباعية نظيفة وجاءت النهاية اليوم بمواجهة نصر حسين داى الجزائرى والتى انتهت بالتعادل السلبى.

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