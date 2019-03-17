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كأس زايد.. الهلال يهزم أهلي جدة بهدف «سوريانو»

الرياضة

الهلال
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المصريون

أهلي جدة

الهلال

فاز فريق الهلال على مواطنه أهلي جدة، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

جاء هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة 48 عن طريق اللاعب الاسباني سوريانو.

بدأت المباراة بهدوء كبير من الطرفين، وركز الهلال على السيطرة على الكرة، واعتمد الأهلي على الكرات المرتدة الخولة، وانحصر اللعب في منتصف الملعب، وكانت أولى الهجمات في المباراة للنادي الاهلي بعد أن تجاوز الروماني ستانسيو دفاع الهلال وسدد الكرة ولكنها ذهبت سلهة الى يد الحارس عبدالله المعيوف، بعد ربع ساعة من المباراة.

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