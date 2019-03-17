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إيفرتون يتخطى تشيلسي في «البريميرليج»

الرياضة

ايفرتون
ايفرتون

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تشيلسي

المصريون

إيفرتون

سقط فريق تشيلسي أمام مضيفه فريق إيفرتون، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي «البريميرليج».

افتتح البرازيلى ريتشارلسون أهداف إيفرتون فى الدقيقة 49 من زمن المباراة، بعد متابعته كرة مرتدة من كيبا حارس تشيلسي ليضعها فى المرمى برأسه.

ونجح الأيسلندى جيلفى سيجوردسون فى إضافة ثانى أهداف التوفيز فى الدقيقة 72 من عمر اللقاء، بعد متابعته للكرة المرتدة من حارس البلوز الذى تصدى لركلة جزاء.

بهذه النتيجة توقف رصيد تشيلسي عند 57 نقطة فى المركز السادس، بينما رفع إيفرتون رصيده للنقطة 40 فى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، الذى يتصدره ليفربول بقيادة النجم المصرى محمد صلاح برصيد 76 نقطة بعد فوزه الثمين اليوم على فولهام 2 – 1.


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