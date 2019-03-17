  • الأحد 17 مارس 2019
  • بتوقيت مصر10:54 م
بحث متقدم
عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على إقالة نائب رئيس السكة الحديد

أرشيفية

بالفيديو.. عمرو دياب يتخلى عن دينا الشربيني

السيسي

«السيسي» يعلن عن هدية مفاجئة لمليون أفريقي

شيخ الأزهر والمفتي ووزير الأوقاف

الأزهر والإفتاء والأوقاف يد واحدة ضد الإخوان

الاهلى والزمالك

فى عالم الاحتراف.. «الفلوس تغير النفوس»

البدرى فرغلى عن "إعدام مرتكبي المجزرة": "انتهى الأمر"

حكم أصحاب المعاشات واجب التنفيذ ومن يخالفه يواجه الحبس

حادث مسجدي نيوزيلندا

«العفو الدولية» تدعو لمحاسبة قادة حرضوا على كراهية الإسلام

حساني بشير

شاهد.. «السيسي» يُحرج مذيع التليفزيون المصري على الهواء

محمد حسان: تدبروا كلماتي

«عبدالماجد» يكشف«جريمة» الإخوان في حق محمد حسان

شرطة استراليا

هجوم إرهابي جديد على مسجد باستراليا

مدرب نصر حسين داي: الزمالك استحق التأهل بالكونفدرالية

الرياضة

حسين داي
حسين داي

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«جروس» يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة «حسين داي»

#

بالصورة.. الأهلي يدعم الزمالك أمام بطل الجزائر

#

الأهلي يوجه رسالة لـ"الزمالك" قبل موقعة "حسين داي"

#

فرص الزمالك في التأهل لدور الـ8 بالكونفدرالية

المصريون

الزمالك

الكونفدرالية

حرص مزيان إيجيل المدير الفني لفريق نصر حسين داي الجزائري، على تهنئة لاعبي الزمالك عقب بالتأهل إلى دور الـ8 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخطف الزمالك بطاقة التأهل لدور الثمانية بعد التعادل في ميدان الفريق الجزائري وصعد بجانب جورماهيا الكيني.

وأشاد مزيان خلال المؤتمر الصحفي بلاعبي الزمالك وبقدراتهم وامكانياتهم الفنية، وأكد أن الفريق الأبيض كان منظمًا، وتعود على تحقيق الألقاب.

كما وجه التهنئة لنادي الزمالك، وأشار إلى أنه تأهل لدور الثمانية عن جدارة واستحقاق.

وتصدر الزمالك مجموعته بـ9 نقاط وتأهل للدور المقبل، بينما ودع نصر حسين المسابقة بعدما احتل المركز الثالث بـ8 نقاط.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حادث نيوزيلندا.. المقايضة العبثية!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

من يضع السلاح بيد الإرهاب؟

حسام فتحي

الأخضر الإبراهيمي .. سٌمٌ قاتل

د. هشام الحمامي

مجزرة مسجد نيوزيلندا ... الغرب مجرمًا !

د. حسام عقل

فلسفة العلوم والانحياز الأيدلوجي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» داعية سلفي يشيد بـ ضاحي خلفان لهذا السبب
» ديربي الغضب.. بث مباشر لمباراة إنتر وميلان
» بالفيديو.. لحظة معرفة أم مصرية باستشهاد ابنها في «مجزرة نيوزيلندا»
» أسطورة ليفربول ينقلب على محمد صلاح
» وزير سوداني: البشير سيدعو لحوار مع القوى الممانعة قريبًا
» إيفرتون يتخطى تشيلسي في «البريميرليج»
» الحزب الحاكم فى الجزائر يدعو الحراك لحوار وطني
» كأس زايد.. الهلال يهزم أهلي جدة بهدف «سوريانو»
» صورة.. سجود لاعب نيوزيلندي تكريمًا لضحايا «المسجدين»
» موعد قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية
» إحالة أوراق قاتل طفليه للمفتي

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • فجر

    04:44 ص

  • فجر

    04:45

  • شروق

    06:08

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
ترفيه الموظفين
إرهابي الدرب الأحمر
تجارة الأرز الصينى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية