مدرب نصر حسين داي: الزمالك استحق التأهل بالكونفدرالية

17 مارس 2019 - 09:20 م

حرص مزيان إيجيل المدير الفني لفريق نصر حسين داي الجزائري، على تهنئة لاعبي الزمالك عقب بالتأهل إلى دور الـ8 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخطف الزمالك بطاقة التأهل لدور الثمانية بعد التعادل في ميدان الفريق الجزائري وصعد بجانب جورماهيا الكيني.

وأشاد مزيان خلال المؤتمر الصحفي بلاعبي الزمالك وبقدراتهم وامكانياتهم الفنية، وأكد أن الفريق الأبيض كان منظمًا، وتعود على تحقيق الألقاب.

كما وجه التهنئة لنادي الزمالك، وأشار إلى أنه تأهل لدور الثمانية عن جدارة واستحقاق.

وتصدر الزمالك مجموعته بـ9 نقاط وتأهل للدور المقبل، بينما ودع نصر حسين المسابقة بعدما احتل المركز الثالث بـ8 نقاط.