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وزير سوداني: البشير سيدعو لحوار مع القوى الممانعة قريبًا

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البشير
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خالد الشرقاوي - وكالات

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السودان

البشير

حوار

أعلن وزير الإعلام والاتصالات السوداني حسن إسماعيل، أن الرئيس عمر البشير، سيدعو لفتح حوار مع القوى السياسية الممانعة والحركات المسلحة الرافضة للحوار خلال الأسابيع المقبلة، وفق وكالة الأنباء السودانية.

وقال إسماعيل إن "البشير سيدعو الجمعية العمومية للحوار الوطني للانعقاد خلال الأسابيع المقبلة من أجل تقييم مقررات الحوار الوطني، وفتح الباب من جديد للقوى الممانعة والرافضة للحوار".

وأطلق البشير مبادرة للحوار الوطني في 27 يناير 2014، قالت الحكومة إن عدد الأحزاب التي شاركت فيه تجاوز الـ100 حزب وحركة مسلحة، فيما قاطعته قوى سياسية ذات ثقل، وحركات مسلحة أخرى.

وأشار إسماعيل إلى التواصل مع الحركات الرافضة للحوار في دارفور (غرب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، وجنوب كردفان (جنوب)، والتنظيمات الممانعة، من أجل الوصول إلى تفاهمات تحقق الاستقرار والسلام (دون تفصيل).

وأكد أن "التحديات الاقتصاديه والسياسيه التي تواجه حكومة المهام يمكن التغلب عليها بالمعالجات المباشرة، والتي تحدث نتائج إيجابية في معاش المواطن واستقراره".

وفي 13 مارس الجاري، أعلن رئيس الوزراء محمد طاهر أيلا، تشكيلة الحكومة الجديدة، عقب حل البشير حكومة الوفاق الوطني، وإعلان حالة الطوارىء بالبلاد في 22 فبراير/شباط الماضي.

وتشهد البلاد منذ 19 ديسمبر الماضية، احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير الماضي، إن العدد بلغ 51 قتيلا.

ومنذ 2003، يشهد إقليم دارفور نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.

كما يدور في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، المتاخمتين لدولة جنوب السودان، قتال بين القوات الحكومية وحركات متمردة، منذ عام 2011، ما أضر بقرابة 1.2 مليون شخص، حسب أرقام أممية أيضا.

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