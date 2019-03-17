«السيسي» يعلن عن هدية مفاجئة لمليون أفريقي

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السيسي

فيروس سي

ملتقي الشباب

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الأحد،  إطلاق مبادرة مصرية للقضاء على فيروس سي لمليون أفريقي.

جاء ذلك في ختام ملتقى الشباب العربي والأفريقي في أسوان، الذي انطلق أمس.

وقرر السيسي، قيام مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزارتي الخارجية والتعليم بفتح باب المشاركة للباحثين من الدول العربية والأفريقية للاستفادة من بنك المعرفة المصري.

كما قرر قيام وزارة التعليم العالي بالتنسبق مع الأكاديمية الوطنية لتأسيس مجلس التعاون بين الدول العربية والأفريقية ليكون منصة للعلم.

وكلف وزارة الصحة بالتنسيق مع كل الأجهزة على إطلاق مبادرة مصرية من أجل القضاء على فيروس سي لمليون أفريقي.

ودعا لإطلاق مرحلة جديد من حملة 100 مليون صحة من أجل القضاء على فيروس سي للضيوف الموجودين في مصر وليس اللاجئين.

وأطلقت مصر قبل أشهر حملة ضخمة بعنوان 100 مليون صحة في مختلف أنحاء مصر للكشف على فيروس سي والسمنة وعدد من الأمراض الأخرى، وحققت الحملة انتشارًا ونجاحًا كبيرًا وفق بيانات الحكومة.

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