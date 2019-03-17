» بالفيديو.. لحظة معرفة أم مصرية باستشهاد ابنها في «مجزرة نيوزيلندا»

17 مارس 2019 - 09:31 م

كشف خالد المرسي، شقيق أشرف المرسي أحد الضحايا المصريين في حادث نيوزيلندا الإرهابي، الذي وقع الجمعة الماضية، عن انهيار أسرتهم بالكامل بعد سماع خبر وفاة شقيقه.

وقال في تصريحات لشبكة BBC البريطانية إن والدته في حالة نفسية صعبة منذ علمها بوفاة شقيقه أشرف وأنها تردد اسمه ليل نهار، وطالب بالقصاص من منفذ الهجوم.

فيما قال في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على فضائية «MBC مصر»، مساء السبت: «أمي بتنادي على أشرف وهي نايمة».

وقال إنهم حاولوا الاتصال بشقيقه مع معرفتهم بأخبار الحادث، إلا أنه لم يرد، وبعد فترة أخبرتهم زوجته بما حدث.

والجمعة 15 مارس 2019، استهدف إرهابي مسيحي مسجدين للمسلمين في نيوزيلندا، ما أسفر عن مقتل 49 مسلماً، وإصابة 32، منهم 12 في حالة حرجة.

وألقت الشرطة النيوزيلندية القبض على القاتل، الذي اعترف بجريمته، ووجَّهت له المحكمة تهمة القتل.