» أسطورة ليفربول ينقلب على محمد صلاح

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«فاولر»: «صلاح» لن يكرر أي إنجازات مع ليفربول

شن جيمي كاراجار، أسطورة فريق ليفربول والمنتخب الإنجليزي، هجومًا لاذعًا على النجم محمد صلاح، جناح الريدز والمنتخب الوطني، أمام فولهام في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي.

صلاح واصل صيامه التهديفي بعدما فشل في تسجيل أي هدف في مرمى فولهام، ليغيب بذلك عن التسجيل  في آخر 7 مباريات متتالية.

وقال كاراجار في تصريحاته التي نقلتها صحيفة "مترو" البريطانية: "صلاح كان أنانيًا أمام فولهام في مباراة اليوم".

وذكرت الصحيفة نقلًا عن تصريحات كاراجار: "صلاح قدم أشياء لا تصدق لليفربول منذ وصوله من روما، لكنه يحتاج أيضًا لأن يكون لاعبًا ضمن الفريق".

وعن محاولات صلاح خلال مباراة فولهام.. قال كاراجار: "كانت هناك تهديدات على المرمى في مرة أو مرتين".

وغاب صلاح عن هز شباك الخصوم في آخر 5 مباريات لفريقه بالدوري الإنجليزي أمام كل من مانشستر يونايتد، إيفرتون، واتفورد ، بيرنلي، فولهام.

آخر أهداف الفرعون كانت أمام بورنموث في المباراة التي فاز بها ليفربول 3 - 0 بالجولة 26 من البريميرليج.

ولا يزال صلاح يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفًا، مناصفة مع زميله في الفريق، السنغالي ساديو ماني و الجابوني بيير إيميريك أباميانج مهاجم أرسنال وهاري كين نجم توتنهام، خلف سيرجيو أجويرو مهاجم مان سيتي برصيد 18 هدفًا.

تصدر ليفربول بعد الفوز على فولهام، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتًا برصيد 76 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.


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